После угрозы взрыва Индия задумала заблокировать почтовый клиент ProtonMail
Индийское правительство рассматривает возможность запрета популярной зашифрованной электронной почты ProtonMail после того, как через эту платформу в школы Ченнаи была отправлена угроза. Полиция штата Тамилнад, не сумев установить личность отправителя из-за сквозного шифрования ProtonMail, потребовала заблокировать сервис в регионе.
По словам источников, комитет по блокировке 69A, отвечающий за ограничение онлайн-контента, собрался в среду, чтобы обсудить запрос. Хотя окончательное решение еще не принято, Министерство электроники и информационных технологий (MeitY) поставило этот вопрос на контроль в Департаменте телекоммуникаций (DoT).
Суть проблемы заключается в шифровании ProtonMail, которое скрывает содержимое электронной почты даже от правоохранительных органов. Власти, как сообщается, пытались отследить IP-адрес отправителя и обращались за помощью в Интерпол, но обе попытки оказались безуспешными. Кроме того, MeitY уже сталкивался с трудностями при получении информации из ProtonMail в уголовных делах, не связанных с 69A.
ProtonMail решительно выступает против потенциального запрета, называя его «ошибочным» и неэффективным. Они утверждают, что это просто подтолкнет преступников к другим платформам и мало что сделает для сдерживания тех, кто находится за пределами Индии. Более того, они подчеркивают свою политику нетерпимости к злоупотреблениям и готовность сотрудничать в рамках международного законодательства.