Япония запустила новую ракету-носитель тяжелого класса H3

В марте прошлого года специалисты JAXA инициировали самоуничтожение аналогичной ракеты после запуска с этого же космодрома, так как у нее не подтвердилось зажигание двигателя второй ступени. В этот раз запуск ракеты прошел успешно. Так, двигатель второй ступени запустился и проработал нормально, а отделение небольшого спутника прошло в штатном режиме. Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" стартовала с площадки космодрома Байконур. Стыковка корабля к служебному модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) планируется 17 февраля в 09:12 по Москве.