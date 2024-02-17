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Стало известно предназначение космического буксира «Зевс»

Космический буксир «Зевс», обладающий ядерной энергетической установкой («ядерным» двигателем), не станет оружием против спутников и не является ядерным оружием. Об этом РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Стало известно предназначение космического буксира «Зевс»
© АО «Конструкторское бюро «Арсенал»

«Это не имеет отношения. Ядерный буксир — это нормальный реактор, не очень большой, каких на земле много и которые пользуются для выработки электрической энергии, и там (в космосе) то же самое. Отношения к ядерному оружию он не имеет», — рассказал Эйсмонт.

Этими словами Эйсмонт опроверг предположение о том, что слухи о том, что «размещение Россией ядерного оружия в космосе» может быть связано с буксиром «Зевс».

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До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США получили информацию о технических возможностях Российской Федерации разместить противоспутниковое оружие в космосе, но не видят намерения сделать это.

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