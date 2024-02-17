Новая утечка подтвердила смену дизайна в iPhone 16

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал изображение корпуса камеры iPhone 16. Утечку также подтвердили источники портала MacRumors.

По данным журналистов, это настоящее шасси, предназначенное для базовой модели следующего смартфона Apple. Как сообщает источник, это часть проекта I-34, который разрабатывается в секретности.

Ранее именно Majin Bu заявил, что iPhone 16 получит вертикальную камеру в стиле iPhone X и iPhone 12, проиллюстрировав информацию скетчами и рендером. Теперь эта утечка подтвердилась изображением шасси. При этом неизвестным остается дизайн iPhone 16 Pro. Пользователи сети предполагают, что Apple может отказаться от текущего блока камер в пользу горизонтального, который будет похож на тот, что используется в Samsung Galaxy S24.