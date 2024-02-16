Старейшая ископаемая рептилия Альп оказалась подделкой
Ископаемые останки рептилии Tridentinosaurus antiquus на протяжении почти века считались хорошо сохранившимися отпечатками мягких тканей. На самом деле они оказались подделкой: камень с останками был окрашен краской. Однако на нем все равно остались отпечатки некоторых костей рептилии.
Исследование опубликовано в журнале Palaeontology.В 1931 году в итальянских Альпах археологи обнаружили ископаемые останки рептилии, которую назвали Tridentinosaurus antiquus. Считалось, что этим останкам 280 миллионов лет, и они уникальны из-за того, что на них сохранились мягкие ткани. Об этом свидетельствовала темная окраска породы.Ирландские ученые начали исследовать останки, чтобы узнать больше о рептилии. Сначала они проанализировали останки с помощью УФ-фотографии и выяснили, что на всем образце находится некое покрытие. Ученые предположили, что образец покрыт лаком, так как в прошлом это было нормально и даже необходимо при хранении древних ископаемых. Они надеялись, что под слоем лака найдутся сохранившиеся мягкие ткани, по которым можно сделать много важных биологических выводов. Однако то, что ранее было принято учеными за признак сохранившихся мягких тканей, оказалось краской.Тем не менее ископаемое не является подделкой полностью. Отпечатки костей задних конечностей — настоящие, хотя и плохо сохранились.
Кроме того, новый анализ показал, что в образце есть отпечатки остеодермы — окостенений, которые располагаются на коже у некоторых животных.