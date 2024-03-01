Как пчелы понимают, где искать нектар?

Пчелы, шмели и другие насекомые-опылители питаются нектаром, попутно помогая растениям размножаться. Но как они понимают, где найти нектар и какие растения стоят внимания? Портал livescience.com рассказал о зашифрованной «переписке» опылителей и цветов.

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Для того, чтобы разобраться в механизме опыления, важно понимать одну вещь: подавать «честные» сигналы насекомым — не в интересах растений. Для них пыльца — метод размножения, порошок, передающий гаметы одного цветка в другой для создания семени. И вырабатывание пыльцы требует больших затрат энергии от растения. Если какое-то насекомое вдруг съест пыльцу или до нее первыми доберутся неправильные опылители, то организм зря потратит свои ресурсы.

Именно поэтому большинство растений прячет свою пыльцу, чтобы сделать задачу сложнее, но при этом не настолько, чтобы насекомые вообще не смогли ничего опылить. Цветки передают важную информацию при помощи скрытных методов — на основе этих данных опылители и решают, какие растения посетить.

Прежде всего, ключевую роль играют визуальные намеки. Яркие цветки привлекают насекомых на инстинктивном уровне, но некоторые цветы также имеют т.н. «указатели нектара». Узоры, видимые только в ультрафиолетовом спектре, подсвечивающие путь к нектару или пыльце для насекомых. Различные исследования также подтвердили, что оттенки указателей могут меняться в зависимости от запаса пыльцы и нектара.

На объем пыльцы может указывать и аромат цветка. Растения выпускают в воздух самые разные химические соединения, и насекомые могут извлекать из них т.н. обонятельные намеки. Некоторые цветы меняют концентрацию тех или иных химикатов в качестве дополнительного сигнала. К примеру, цветы черники выделяют сниженный процент химических соединений после того, как их опылили.

Помимо этого, насекомые-опылители интерпретируют и другие сигналы. Один из самых интересных примеров — это электрическое поле. Каждый цветок обладает слабым электрическим полем, на которое влияет сама форма цветка. Оно может нарушиться после визита опылителя, и шмели, как и некоторые другие насекомые, умеют распознавать подобные изменения при помощи специальных волосков.