Создатели ChatGPT разработают поисковик

По словам источника, знакомого с планами фирмы, поисковик будут создавать на базе Bing. Это связано с тем, что разработчик популярной поисковой системы — корпорация Microsoft — тесно связана с OpenAI и является одним из инвесторов компании. Инсайдеры не смогли узнать о ключевых особенностях нового сервиса. Также не сообщается о сроках запуска продукта. Вероятнее всего, поисковая система будет работать на основе искусственного интеллекта (ИИ).