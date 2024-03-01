Как дельфины и киты спят под водой?

Морским млекопитающим, как и многим другим животным, нужно спать, но они не могут просто закрыть глаза и расслабиться. Их может унести течением, им нужно всплывать из-под воды на поверхность, их поджидают хищники. Портал livescience.com рассказал о том, как спят дельфины, киты и морские слоны.

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Один из способов безопасно спать под водой — это отключение лишь половины мозга. Данное явление называется «однополушарным сном»: среди морских млекопитающих им активно пользуются дельфины, отдыхающие в открытом море. Техника одополушарного сна позволяет им поддерживать низкий уровень активности в одном полушарии мозга, пока другое фактически спит.

Сканирование мозга спящих дельфинов показало, что, пока одно полушарие находится в глубоком сне, второе бодрствует. Иными словами, дельфины могут спать, буквально прикрыв один глаз. Подобный метод сна достаточно популярен среди китообразных, но не является уникальным для них. Многие птицы тоже пользуются однополушарным сном — это позволяет им спать прямо в полете.

Разница в том, что дельфины и птицы используют технику немного для разных целей. Например, если говорить о летящих птицах, то особи по краям стаи держат открытыми глаза, смотрящие наружу, чтобы следить за хищниками. Дельфины делают прямо наоборот. Они держат открытым глаз, наблюдающий за остальными членами стаи — возможно, чтобы их не разделило течение.

Не все китообразные способны на однополушарный сон: некоторые прибегают к двухполушарному, как люди и большинство прочих млекопитающих. Проблема в том, что ученым тяжело изучать мозговую активность морских животных, которых невозможно поймать. Специалистам приходится полагаться на данные о поведении животных: обычно они собираются при помощи специальных тегов с электронными чипами. Например, благодаря им ученые выяснили, что кашалоты предпочитают спать короткими периодами на небольшой глубине, причем в вертикальном положении — вверх головой.