Найдена самая древняя наскальная живопись в Южной Америке

Международная группа исследователей изучила пигмент из наскальных рисунков в Патагонии (юг Аргентины и Чили). Оказалось, что картины датируются 8,2 тысячами лет до нашей эры. Таким образом, наскальные рисунки в Патагонии — самые древние во всей Южной Америке. Ученые предполагают, что живопись стала выражением экологического стресса древних людей — жизнь в Патагонии сопровождалась жарой и засухой. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Патагония занимает южную часть континента Южная Америка. На ее территории расположились пустыни, плоскогорья, степи и часть южных Анд. Люди начали заселять этот район примерно 12 тысяч лет назад, что делает Патагонию одной из последних территорий, достигнутых современными людьми.

В этом регионе было мало дождей и пищи. Древние люди, вероятно, жили недалеко от океана. Примерно 10 тысяч лет назад Патагонию настигла жара и засуха — этот период продолжался в течение тысячелетий.

Ранее археологи уже находили рисунки на стенах пещер в Патагонии. Предполагалось, что наскальной живописи в этом регионе всего несколько тысяч лет.

Международная группа ученых решила узнать больше о древнем искусстве. Для исследования они выбрали район Куэва-Уэнулль 1, где хранится около 900 рисунков. Археологи взяли образцы пигментов, сделанных на растительной основе, и провели радиоуглеродный анализ. Оказалось, что древние картины датируются 8,2 тысячами лет до нашей эры.