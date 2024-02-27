Подводные пауки-серебрянки: как они плетут коконы под водой?

Пауки-серебрянки — одни из самых необычных представителей своего семейства, которые отличаются от прочих пауков по целому ряду параметров. Портал livescience.com рассказал об удивительных пауках, которые обитают в подводных колоколах.

© Wikipedia

Паук-серебрянка — единственный паук, который почти все время обитает под водой. И нет, у него нет жабр: ему нужен воздух, для чего паук и создает своего рода «подводный колокол», опутывая подводные растения паутиной. Тело серебрянки покрыто водоотталкивающими волосками, которые захватывают воздух каждый раз, когда паук выбирается на поверхность. Благодаря этим щетинкам кислород попадает под воду, а паутина удерживает его.

Подводный кокон серебрянки может расширяться, пока паук полностью не поместится внутрь. Норы самок в два раза больше, чем у самцов, т.к. им нужно дополнительное место для потомства. Кислород в коконе регулярно обновляется, а сам паук носит с собой пузырь воды, который придает животному характерный окрас.

Помимо этого, пауки-серебрянки выбиваются из нормы по еще одному параметру. Самцы этого вида больше и тяжелее самок: ученые полагают, что размер тела и большая длина передних конечностей обеспечивает им большую мобильность под водой. А размер самок, напротив, ограничен необходимостью постройки вместительного кокона — достаточно просторного и для паука, и для детенышей. Кроме того, воздух в большом коконе нужно обновлять реже, и энергии на это тратится меньше.