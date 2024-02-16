Проходящие звезды изменили климат Земли

Ученые Планетологического института штата Аризона обнаружили, что звезды, проходящие мимо Солнечной системы, изменили долгосрочную орбитальную эволюцию планет, а также климат Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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Исследователи смоделировали последствия от звездных встреч, когда Солнце проходит мимо другой звезды на расстоянии десятков тысяч астрономических единиц (а.е.). Известно, что звезды проходят в пределах 50 тысяч астрономических единиц от Солнца один раз каждый миллион лет, а на расстоянии не более 10 тысяч а.е. — каждый 20 миллионов лет.

Оказалось, что при прохождении звезд время Ляпунова в отношении предсказания орбит планет сильно уменьшается. Временем Ляпунова называется промежуток времени, в течение которого поведение системы остается предсказуемым, однако после него модели начинают демонстрировать хаос. Предполагается, что время Ляпунова для Солнечной системы составляет 12 миллионов лет, то есть нельзя предсказать, какими будут орбиты планет через 12 миллионов и более лет.