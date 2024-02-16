Физики впервые  напрямую наблюдали электроны в жидкой воде

«Химические реакции, вызванные радиацией, — результат электронного ответа мишени, который происходит в аттосекундном масштабе времени. До сих пор радиационные химики могли определять события только в пикосекундном масштабе времени, что в миллион раз медленнее аттосекунды. Это все равно, что сказать: "Я родился, а потом умер". Мы хотели бы знать, что происходит между этими событиями, и теперь можем это сделать. Разработанная нами методология позволяет изучать химические явления, образующиеся, например, при космических путешествиях, лечении рака, а также в ядерных реакторах и отходах. То есть в реальном времени теперь можно наблюдать последствия того, когда ионизирующее излучение от рентгеновского источника попадает в материю», — сказала Линда Янг, старший автор исследования, почетный научный сотрудник Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США.