Microsoft прекратит поддержку Publisher

Компания Microsoft объявила о своем намерении отказаться от приложения Publisher, которое позволяет создавать буклеты, календари, визитки и логотипы. Приложение будет исключено из пакета Microsoft 365 в октябре 2026 года, говорится на сайте компании.

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Как заявила Microsoft, большинство функций Publisher уже реализовано в других приложениях Microsoft 365, таких как Word и PowerPoint, которые могут служить альтернативой Publisher. Компания также отметила, что исследует возможности внедрения наиболее популярных сценариев использования Publisher в Word, PowerPoint и Designer.

Пользователи Publisher смогут продолжать работать с приложением до октября 2026 года. Однако в феврале 2024 года Microsoft прекратит поддержку Office 2021 LTSC, в который также входит Publisher.

Microsoft уведомила пользователей о своем решении заблаговременно, чтобы они могли адаптироваться к изменениям и выбрать другие инструменты для своих нужд в рамках или вне экосистемы Microsoft 365.