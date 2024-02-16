Американские ученые выяснили, что быстрое сокращение морского льда из-за глобального потепления вынуждает белых медведей проводить все больше времени на суше, где они менее приспособлены к охоте и добыче пищи, и голодать. Об этом пишет Naked-science.

Для того, чтобы понять, как изменение климата сказывается на белых медведях, группа исследователей из Университета штата Вашингтон и Геологической службы США прикрепила ошейники с видеокамерами к двум десяткам животных в западной части Гудзонова залива на севере Канады.

Выяснилось, что из-за таяния льдов белые медведи теперь проводят на суше примерно 130 дней в году. Но они куда менее приспособлены к охоте на суше, чем во льдах.

Чтобы сохранить энергию, животные находились в постоянном поиске пищи, съедая птиц, карибу, ягоды, водоросли и травы. А часть из них очень много спала. При этом почти все белые медведи, на которых были надеты ошейники, теряли в среднем приблизительно по килограмму в день.

Ученые пришли к выводу, что изменение климата увеличивает продолжительность безледного арктического лета и повышает риск голодной смерти для белых медведей.