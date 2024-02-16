Обзор нового Samsung Galaxy S24 Ultra: искусственный интеллект в титане

Терабайтник от Apple или терабайтник от Samsung? Две, три или четыре камеры? При выборе нового смартфона пользователи обращают внимание далеко не на все технические параметры, однако техногиганты не прекращают придумывать новые козыри, которые могут им помочь вырваться в лидеры продаж. Южнокорейский производитель 18 января 2024 года представил новый Samsung Galaxy S24 Ultra. «Лента.ру» выяснила, стоит ли продавать свой гаджет ради покупки этой модели.

© Lenta.ru

Технические характеристики

Размер новой модели — 162,3 x 79,0 x 8,6 миллиметра. Как и в S23 Ultra, который был представлен в прошлом году, в Samsung Galaxy S24 Ultra 12 гигабайт оперативной памяти и встроенная память — 256 гигабайт, 512 гигабайт или один терабайт. Емкость аккумулятора — 5000 миллиампер в час, есть беспроводная зарядка мощностью 15 ватт.

А вот характеристиками дисплея, производительностью и камерами корейцы удивили даже специалистов и техноблогеров. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, Ultra стоит особняком на рынке.

Кроме топового S24 Ultra, на презентации также были представлены Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+. Сейчас все три модели новой линейки доступны по предзаказу.

Дисплей

Samsung, как и большинство производителей, стремится вернуться в гаджетах к плоскому экрану, отказавшись от изогнутости по краям, и новый смартфон не исключение. В S24 установлен дисплей Dynamic AMOLED 2X частотой 120 герц и яркостью 2600 нит. Диагональ экрана — 6,8 дюйма, 3120 x 1440 (Quad HD+). Техноблогер Павел Трухачев в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что в Samsung S23 Ultra было значительно меньше — 1750 нит.

Павел Трухачев, техноблогер

«В новой модели уже не такое сильное мерцание. То есть меньше будут уставать глаза. Режим ожидания полностью скопирован с iPhone 15 Pro — здесь уже нет черного экрана с часами: экран Samsung спустя время становится приглушенным, появляются обои — таким образом дополнительно снижается энергопотребление»

Кроме того, экран со стеклом Gorilla Glass Armor, по сравнению с предыдущей моделью, не дает сильных бликов на солнце, уточнил специалист.

Камера

Новый флагманский смартфон оснащен четырьмя основными камерами:

трехкратный оптический зум — 10 мегапикселей;

пятикратный и десятикратный оптический зум — 50 мегапикселей; ультраширокоугольная — 12 мегапикселей;

широкоугольная / двукратный зум оптического качества — 200 мегапикселей.

На сегодняшний день, по данным экспертов, модуль с камерой в 200 мегапикселей ни один производитель, кроме Samsung, не выпускает. Фронтальная камера — 12 мегапикселей. Аналитик Муртазин отметил, что и на солнце пользователь увидит в видоискателе камеры такую же картинку, какой она будет представлена в галерее.

«Количество камер в iPhone, их возможности — их меньше, они хуже (в линейке iPhone Pro Max три камеры — прим. "Ленты.ру"). В слепых тестах люди уже не выбирают iPhone. Про видео те же стереотипы: iPhone ограничен разрешением 4К. Флагманы Samsung могут вести запись видео в 8К несколько лет подряд», — отмечает Муртазин.

Эксперт подчеркнул: на первый взгляд может показаться, что камере смартфона такое высокое разрешение ни к чему, но есть важное преимущество — видео сверхвысокой четкости позволяет делать качественные скриншоты.

Эльдар Муртазин, аналитик

«Видео с разрешением 8К можно смотреть на телевизоре»

Производительность

Модель Galaxy S24 Ultra оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — восьмиядерным чипсетом, который анонсировали 24 октября 2023 года. Это дает смартфону большую производительность по сравнению с прошлогодним устройством.

«По производительности флагман у Samsung обыгрывает даже iPhone 15 Pro: в тесте (AnTuTu Benchmark) Samsung S24 Ultra выдает 1,88 миллиона баллов, в то время как iPhone 15 Pro — 1,66 миллиона баллов», — рассказывает Трухачев.

По мнению Муртазина, Samsung увеличивает мощность процессора прежде всего ради того, чтобы опередить по этим показателям смартфоны Apple, а обычному пользователю эта разница незаметна.

«Samsung пытается соревноваться с iPhone, в том числе в скорости процессора. Они создают хороший аппарат, а дальше берут "табличку": так-так, а что есть в iPhone, а давайте сделаем также? — говорит он. — То есть производители борются за виртуальных попугаев в синтетических тестах. Между тем, использование Snapdragon 8 Gen 3 приводит к тому, что аппарат в таких тестах нагревается. Впрочем, в реальной жизни нагрев поймать практически невозможно, если вы пользуетесь обычными приложениями».

Искусственный интеллект

Samsung Galaxy S24 Ultra стал первым устройством со встроенным искусственным интеллектом Galaxy AI. Большинство функций отлично работает на русском языке, однако бесплатными они будут только до конца 2025 года. Вот, что умеет ИИ:

замедлять видео (компенсировать количество кадров в секунду); удалять объекты на фото, заполняя образовавшиеся пустые места;

искать предметы на фото в Google;

синхронно переводить во время разговора по телефону;

улучшать масштабирование при фотосъемке.

ИИ участвует во всех процессах работы смартфона, включая даже взаимодействие со стилусом S Pen и камерами.

Корпус и цвета

Главное отличие от прошлогоднего флагмана S23 Ultra — материал корпуса состоит из титана, грани закруглены. По словам техноблогера Трухачева, в руке теперь гаджет лежит удобнее. Уменьшен контур вокруг фронтальной камеры. Смартфон доступен в следующих расцветках:

черный титан;

серый титан;

желтый титан;

фиолетовый титан.

Также производитель добавил поддержку виртуальных сим-карт e-sim: одна карта — физическая, а другая виртуальная. Есть версии dual e-sim, или же с двумя физическими SIM-картами.

Кроме того, в Samsung Galaxy S24 Ultra используется новый сканер отпечатков пальцев 3D Sonic Gen 2.

Цена

На территорию России южнокорейские смартфоны официально не поставляют с 2022 года. Однако благодаря параллельному импорту телефоны можно заказать на «Яндекс Маркете», МТС, DNS и других онлайн-площадках.

От 146 000 рублей стартует цена на модель с памятью 256 гигабайт.

Модель с памятью 512 гигабайт стоит от 159 тысяч, с одним терабайтом — от 189 тысяч рублей.

Что выбрать: Samsung или iPhone

Противостояние поклонников двух техногигантов набирает новые обороты.

«Девайс Samsung стал интереснее, поэтому он, скорее всего, составит конкуренцию iPhone», — считает Трухачев.

Эльдар Муртазин уверен, что iPhone Pro Max «намного слабее, во всех смыслах».

Эльдар Муртазин, аналитик

«Samsung Galaxy S24 Ultra однозначно выигрывает у iPhone. iPhone — это достаточно люксовая штука, она не обязана быть производительной, удобной и иметь какие-то фишки, которые бы ее сильно выделяли. Это приятный аппарат, который не пытается быть очень продвинутым. Он очень спокойный и скучный в какой-то мере»

Специалист напомнил, что экраны, которые используются в iPhone в последние годы, — это экраны Samsung.

К минусам Samsung, позаимствованных у Apple, аналитик отнес отсутствие зарядного устройства в комплекте: «Это для аппарата такой цены — стыдно. Все китайские производители дают быструю зарядку в комплекте, они стоят недорого, а у Samsung и Apple надо покупать их отдельно. Это неправильно, на мой взгляд».

Насколько Samsung востребован в мире

На мировом рынке у Samsung, по мнению экспертов, все хорошо. При том, что в последние годы увеличилось давление китайских компаний (Xiaomi, Huawei и другие), которые достойно конкурируют. Кроме того, появилась тенденция общего сокращения рынка, в связи с чем конкуренция обостряется.

«Люди стали рациональными во всем мире, потому что покупать очень дорогие аппараты они просто не могут. У Samsung, в принципе, линейка широкая, но в каждом ценовом сегменте они все равно дороже "китайцев". Это объяснимо: долгий срок обновления софта и так далее. Но человек видит на полке одинаковые прямоугольники, разрешение и количество камер, и думает: «Дай-ка я куплю "китайца"», — поясняет Муртазин.

На сегодняшний день «выигрывают» те компании, которые осуществляют импорт смартфонов напрямую (Samsung к таковым не относится). Специалист подчеркнул, что убытки терпит и Apple — продажи iPhone сильно упали из-за ограничений.

Запуск новой линейки 24-х моделей Samsung и падение интереса к «яблокам» в России может увеличить продажи южнокорейскому техногиганту, уточнил аналитик. По данным исследования онлайн-сервиса Price.ru, спрос на iPhone 15 в России через месяц после старта продаж упал почти на 50 процентов, а средние цены уменьшились на 8–13 процентов.

Корейские флагманы широко запустили новую линейку в продажу розничные сети. Помешать высокому спросу, по мнению Муртазина, может лишь немалая цена.

Бюджетные альтернативы Samsung Galaxy S24 Ultra

Какой гаджет купить, если новый Samsung не по карману? Стоит обратить внимание на:

флагманы Huawei P60 Pro (72 990 рублей за 256 гигабайт);

Xiaomi 13T Pro (66 990 рублей за 256 гигабайт);

OnePlus 9 Pro (62 990 рублей за 256 гигабайт).