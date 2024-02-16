«Нет смысла жить»: послание в субтитрах Netflix напугало пользователей сети
На Reddit пользовательница под ником u/ask-a-physicist опубликовала фото экрана с сериалом, в субтитрах к которому она обнаружила странную фразу: «Нет смысла жить». Об этом пишет Лента.ру.
На скриншоте видно, что на стоп-кадре сериала поверх диалога персонажей была написана пугающая фраза. Девушка написала: «Субтитры Netflix глючат. На экране постоянно появляется фраза „нет смысла жить“, хотя никто этого не говорит». Пользователи сети были озадачены и встревожены этой находкой.
«Нужно проверить, как дела у составителей субтитров Netflix. Возможно, они идут не очень хорошо», — предположил один из комментаторов.
«Это крик о помощи», — написала другая.
«Ваш агент ЦРУ пытается связаться с вами», — высказались другие.
Некоторые комментаторы предположили, что это мог быть технический сбой или даже целенаправленный взлом.
«Изменить субтитры для стриминговой площадки тем, у кого есть к этому доступ, легко», — написал один из пользователей.
«Большую часть работы по созданию субтитров отправляют на аутсорсинг, результат контролируется недостаточно тщательно. Это вполне может быть чьим-то сообщением, оповещающем о желании уволиться. Или сделать что-то похуже», — добавил еще один.
Netflix пока не отреагировал на эту ситуацию.