Послание в субтитрах Netflix напугало пользователей Сети

«Изменить субтитры для стриминговой площадки тем, у кого есть к этому доступ, легко», — написал один из пользователей.



«Большую часть работы по созданию субтитров отправляют на аутсорсинг, результат контролируется недостаточно тщательно. Это вполне может быть чьим-то сообщением, оповещающем о желании уволиться. Или сделать что-то похуже», — добавил еще один.