Названы самые популярные пароли в России в 2023 году

Эксперты назвали самые популярные пароли в России в 2023 году. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, первые места заняли комбинации «123456», «123456789» и «1000000».

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В топ-10 также вошли сочетания «123123qwe», «qwerty», «Qwerty123» и «12345zz». Все они впервые оказались в рейтинге наиболее популярных в России паролей.

Среди кириллических комбинаций первые места заняли «йцукен», «подружка», «пароль», «12345Е», «ЙЦУКЕН123». При этом слово «подружка» в рейтинге за прошлые годы не фигурировало. Также россияне часто используют в качестве паролей слова «привет», «123йцу», «марина», «йцукен12345» и «йцукенгшщз».