Эксперт рассказал об опасности внезапного отключения интернета

Внезапное отключение доступа в сеть Интернет из-за сбоя доставляет неудобства пользователям и может принести колоссальные убытки бизнесу. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Напомним, что 30 января в доменной зоне RU в России произошел массовый сбой. Пользователи жаловались на проблемы в работе интернет-страниц «Яндекса», «Дзена», «Авито» и Wildberries. В Координационном центре доменов .RU/РФ заявили, что сбой вызвала техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

По словам Мясоедова, подобные сбои парализуют работу Сети на неопределенное время.

«Вы просто не можете открыть через обычный браузер нужный портал. При этом сами сайты остаются в рабочем состоянии», - заметил он.

При этом эксперт констатировал, что ущерб от подобных сбоев может быть просто колоссальным для бизнеса, а сроки восстановления зависят от того, что именно сломалось.

Отсутствие доступа в Сеть для пользователей оборачивается приостановками оформления товаров на крупных маркетплейсах и в онлайн-магазинах, банки не могут получить необходимые данные от клиентов по платежам и часть транзакций приостанавливается, также невозможность завершить сессию приводит к проблемам с приостановкой аренды автомобиля и самоката. Это ведет к убыткам и срыву контрактов и договорных обязательств.

«Все это создает в лучшем случае неудобства, а в худшем - реальные финансовые риски», - отметил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.