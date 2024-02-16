Глава Google рассказал, сколько у него смартфонов

Недавно в интервью Сундару Пичаи, главе Google, задали вопрос о том, каким смартфоном он пользуется лично.

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Оказалось, что ответ на этот вопрос не так прост. Пичаи признался, что одновременно пользуется более чем 20 разными устройствами.

По его словам, это связано с тем, что в качестве руководителя Google ему важно убедиться, что продукты компании работают на разных устройствах без проблем. На вопрос о том, какие именно модели у него в распоряжении, он не стал давать конкретных ответов.

Теперь мы знаем как минимум то, что глава Google не ограничивается одним лишь Pixel, хотя, вероятно, этот смартфон также присутствует среди его устройств.

Также Пичаи поделился своим мнением относительно времени, которое его дети проводят с гаджетами.