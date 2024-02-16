Археологи идентифицировали останки отца Александра Македонского

Археологи идентифицировали останки, найденные в древнегреческой гробнице, открытой в 1977 году. По данным специалистов, они принадлежат отцу Александра Македонского – Филиппу II.

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Изначально ученые полагали, что в гробнице захоронены отец, старший сводный брат и сын полководца. Позже археологи сочли эту версию ошибочной, заявив, что неверно идентифицировали отца и сводного брата.

После проведенных недавно исследований эксперты сделали вывод, что отец и сводный брат Александра Македонского действительно были погребены в этом месте. Однако в первоначальные результаты закралась ошибка. Скелет, принятый за останки Филиппа II, на самом деле принадлежал сводному брату Македонского. А скелет сводного брата, наоборот, – его отцу, пишет Daily Mail.

Филипп II был царем Македонии из династии Аргеадов, правившим в 359-336 годах до н. э. В роли правителя ему удалось объединить Македонию и стабилизировать ситуацию на ее границах. В годы его власти также наблюдалось бурное развитие экономики, в том числе за счет выпуска золотых и серебряных монет.

Кроме того, Филипп II создал сильную армию, состоящую из пехотной фаланги и аристократической конницы гетайров. Со своей армией он вел войны, захватывая греческие колонии на северном побережье Эгейского моря. Его дело продолжил сын –Александр III, в будущем получивший прозвище Великий.