Отечественный магазин приложений RuStore обогнал App Store по количеству заходов в приложение. К концу 2023 года он стал лидером среди российских и зарубежных магазинов приложений, уступая только Google Play, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные участников рынка.

По данным «Билайн.Аналитики», в декабре 2023 года Google Play занимал первое место по количеству заходов в магазин — 91,2%, на втором месте RuStore — 4,07%, замыкал тройку App Store — 3,3%. У магазина Huawei было 1,15% заходов. Годом ранее количество сессий на RuStore составляло лишь 0,25% от всех магазинов приложений.

Представитель VK (разработчик RuStore) со ссылкой на данные Mediascope рассказал, что на декабрь 2023 года ежемесячная аудитория RuStore составила 26 млн пользователей, это примерно треть от аудитории рунета. В августе она насчитывала 17 млн человек.

По мнению экспертов, основной причиной существенного прироста аудитории RuStore стала блокировка приложений российского бизнеса в Google Play. В дальнейшем его доля продолжит расти во многом благодаря продвижению через аудиторию VK, резюмировал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее RuStore расширил возможности продвижения для разработчиков приложений. С помощью «VK Рекламы» издатели теперь могут продвигать свои сервисы в разделах «Игры» и «Приложения».