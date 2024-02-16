FNAL: пучки электронов расщепляют ПФАС в воде на безопасные компоненты

Американские физики из Национальной лаборатории ускорителей имени Ферми (FNAL) предложили новый способ очистки воды от так называемых "вечных химикатов" ПФАС.

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Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения. ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — вещества, которые широко используются во многих отраслях, включая производство одежды, пищевой упаковки и кухонной посуды. Они известны своей устойчивостью к разложению, за что их и называют "вечными химикатами". ПФАС придают материалам устойчивость к воде, жиру и теплу.

Предыдущие исследования показали, что ПФАС могут повышать риск развития рака, врожденных пороков развития у младенцев, заболеваний печени и щитовидной железы, снижения иммунитета и гормональных расстройств. Эксперты FNAL выяснили, что пучки высокоэнергетических электронов оказались отличными кандидатами для уничтожения ПФАС в окружающей среде. Исследователи успешно продемонстрировали, что электронный луч может разрушить два наиболее распространенных типа ПФАС в воде — ПФОК и ПФОС. "Электронный луч — многообещающая технология для расщепления ПФАС в больших объемах воды, содержащей высокие концентрации химикатов", — отметил главный специалист FNAL Чарли Купер.