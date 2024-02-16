FNAL: пучки электронов расщепляют ПФАС в воде на безопасные компоненты
Американские физики из Национальной лаборатории ускорителей имени Ферми (FNAL) предложили новый способ очистки воды от так называемых "вечных химикатов" ПФАС.
Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения. ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — вещества, которые широко используются во многих отраслях, включая производство одежды, пищевой упаковки и кухонной посуды. Они известны своей устойчивостью к разложению, за что их и называют "вечными химикатами". ПФАС придают материалам устойчивость к воде, жиру и теплу.
Предыдущие исследования показали, что ПФАС могут повышать риск развития рака, врожденных пороков развития у младенцев, заболеваний печени и щитовидной железы, снижения иммунитета и гормональных расстройств. Эксперты FNAL выяснили, что пучки высокоэнергетических электронов оказались отличными кандидатами для уничтожения ПФАС в окружающей среде. Исследователи успешно продемонстрировали, что электронный луч может разрушить два наиболее распространенных типа ПФАС в воде — ПФОК и ПФОС. "Электронный луч — многообещающая технология для расщепления ПФАС в больших объемах воды, содержащей высокие концентрации химикатов", — отметил главный специалист FNAL Чарли Купер.
Поток электронов разрывает связь между углеродом и фтором, за счет которой "вечные химикаты" не разрушаются в природе естественным путем. По словам ученых, электронно-лучевые установки для удаления химикатов из воды могут размещаться на очистительных станциях или прямо на производствах, где образуются ПФАС-содержащие отходы.