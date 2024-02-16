Американская OpenAI представила нейросеть Sora для преобразования текста в видео
Разработчик чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI тестирует ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео.
Информация об этом появилась на сайте компании.
«Sora может генерировать видео длиной до минуты, сохраняя при этом визуальное качество и следование текстовым подсказкам пользователя», — говорится в сообщении.
Ранее в Fox News заявили, что нейросети смогли создать ИИ-инструменты без помощи человека.
Также стало известно, что Минцифры России намерено использовать ChatGPT для консультаций на «Госуслугах».