$91.82+0.3998.41+0.60
Войти в почту

Американская OpenAI представила нейросеть Sora для преобразования текста в видео

Разработчик чат-бота ChatGPT американская компания OpenAI тестирует ИИ-модель Sora для преобразования текста в видео.

OpenAI представила нейросеть Sora для преобразования текста в видео
© Unsplash

Информация об этом появилась на сайте компании.

«Sora может генерировать видео длиной до минуты, сохраняя при этом визуальное качество и следование текстовым подсказкам пользователя», — говорится в сообщении.

Ранее в Fox News заявили, что нейросети смогли создать ИИ-инструменты без помощи человека.

Также стало известно, что Минцифры России намерено использовать ChatGPT для консультаций на «Госуслугах».

Наука и техника