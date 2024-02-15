Установлен период появления вызвавшей в Ирландии голод фитофторы

Первые вспышки вызвавшей голод в Ирландии фитофторы были зафиксированы в 1843 году на территории пяти штатов на севере США. К такому выводу пришли ученые Университета штата Северная Каролина после изучения архивных документах, передает ТАСС.

В своем исследовании они опирались на упоминания различных болезней картофеля и гнили в документах Патентного бюро США, отчетах с ферм и новостных сообщениях, опубликованных в промежутке между 1843 и 1845 годами — до начала голода в Ирландии.

«Этот анализ показал, что вспышки фитофторы были зафиксированы в 1843 году в пяти штатах — в Нью-Йорке, Делавэре, Массачусетсе, Нью-Джерси и Пенсильвании еще до начала массового распространения этой болезни», — говорится в тексте.

При этом первое научное описание фитофторы появилось только в 1844 году. Его сделал ботаник Джеймса Тешемахера в издании Gardeners Chronicle за два года до британского миколога Майлза Беркли. С того же года болезнь охватила шесть других штатов США и проникла в Канаду. Главную роль в этом сыграли реки, которые в середине XIX века использовались для транспортировки семенных клубней в сельских регионах. Тем же способом фитофтора была завезена в Ирландию, Францию и другие регионы Европы.

Ученые рассчитывают, что эти данные помогут понять, когда и откуда первые штаммы болезни проникли на северо-восток США и что способствовало их закреплению в этом регионе Нового Света.