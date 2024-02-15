Журналист с астигматизмом не может сделать линзы для гарнитуры Apple

Журналист 9to5Mac Зак Холл не может получить специальные линзы для полноценной работы Vision Pro. Компания Zeiss, партнер Apple по производству линз для гарнитуры, не может удовлетворить его потребности, о чем рассказал Холл.

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Журналист страдает от астигматизма, поэтому не может носить гарнитуру Vision Pro без очков. Для этого Apple предлагает набор специальных линз производства Zeiss. Холл обратился к Zeiss с рецептом от офтальмолога, но получил отказ. В письме Zeiss говорится, что значения преломления глаз Холла выходят за рамки возможностей линз, а ему следует связаться с Apple для получения дополнительной информации.

Холл заявил, что единственный вариант использовать гарнитуру для него — это носить контактные линзы. Но для него это не самый удобный вариант, так как в них он видит хуже, чем в очках. При этом сама Apple не рекомендует использовать гарнитуру в контактных линзах. Вероятно, они как-то влияют на систему отслеживания глаз, благодаря которой пользователь может управлять гарнитурой взглядом и жестом щипка.