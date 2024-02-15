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Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к своим сервисам искусственного интеллекта (ИИ-сервисам) для любой медицинской организации страны. Об этом решении написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России
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«Наши коллеги из других регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве. Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике», — отметил мэр Москвы.

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы создал для медицинских организаций специальную платформу, на которой можно ознакомиться с доступными ИИ-сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения.

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