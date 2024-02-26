Как проверить состояние SSD и HDD на компьютере: инструкция

HDD и SSD накопители компьютеров обладают большой вместительностью, однако их срок службы ограничен. Особенно если говорить об SSD, которые вырабатывают свой ресурс гораздо быстрее, чем HDD. За состоянием накопителей важно периодически следить — рассказываем, как это можно сделать.

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Проверка состояния через командную строку Windows 11

Откройте меню «Пуск» — «Выполнить».

Введите CMD и нажмите Enter.

и нажмите Enter. На экране появится окно командной строки. Напишите команду WMIC и нажмите Enter.

и нажмите Enter. После этого напишите diskdrive get status и еще раз нажмите Enter.

Затем на экране появятся результаты проверки. Если вы видите OK, то носитель работает в штатном режиме. Однако если в строке результатов будет фраза Pred Fail, то, вероятно, SSD работает некорректно, и вам стоит как можно скорее создать резервную копию всех важных файлов.

SMART-проверка через CrystalDiskInfo

Загрузите и установите CrystalDiskInfo.

Запустите программу.

На экране появится таблица с информацией о состоянии подключенных дисков. CrystalDiskInfo также суммирует данные в простом виде. Если окно говорит, что диск в хорошем состоянии — беспокоиться не о чем. В противном случае стоит подумать о резервном копировании на другой носитель.

Проверка через утилиты от производителя

Некоторые производители HDD и SSD предлагают собственные инструменты для диагностики. Например, SeaTools от SeaGate обладает тем же функционалом, что и CrystalDiskInfo, включая трекинг наработанного времени и параметров носителя. Программа также позволяет провести короткое (не дольше нескольких минут) тестирование, по результатам которого приложение покажет, в каком состоянии находится диск.