Флагманский iPhone 15 Pro подешевел в России на 23%

Актуальный флагманский смартфон Apple iPhone 15 Pro подешевел в России на 23%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

На момент начала продаж в сентябре эту модель продавали в среднем за 150-170 тыс. руб., сейчас цена опустилась ниже 115 тыс. руб. Например, на »Яндекс Маркете» можно найти iPhone 15 Pro по цене от 103 тыс. руб. с учетом скидки, а иногда ценники опускаются и ниже психологической отметки в 100 тыс. руб.

Отмечается, что цена может отличаться в зависимости от региона покупателя, желаемой модели, цвета и объема памяти устройства. В США iPhone 15 Pro все еще продается по официальной цене от $999 (около 91,3 тыс. руб.).

iPhone 15 Pro дебютировал осенью 2023 года. Это первый смартфон Apple, получивший титановый корпус, флагманский чип A17 Pro, благодаря чему на гаджет даже были портированы такие ПК-игры, как Resident Evil 4 Remake и Village, а также Death Stranding. Вместе с тем новинка получила разъем USB Type-C и новую кнопку действия, которая пришла на смену переключателю беззвучного режима.