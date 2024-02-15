IT-эксперт развеял главную «страшилку» про 5G

На человеческий организм никакого воздействия, разве только вы не встали к этой базовой станции и не обняли ее. В этом случае действительно может быть воздействие электрического поля, но, если вы находитесь в метре от нее и не подходите так близко, они устанавливаются на крыше, столбах, с вами ничего не будет, — добавил Мясоедов.