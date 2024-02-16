Аналитик рассказал, стоит ли иногда полностью выключать смартфон

При этом эксперт уточнил, что в некоторых случаях выключать или перезагружать устройство может быть полезно.

«Если у вас остались последние проценты заряда, то теоретически имеет смысл выключить телефон, чтобы снизить потребление и сохранить остатки батареи. Также можно периодически использовать перезагрузку устройства, если оно начинает подтормаживать. Иногда в оперативной памяти накапливается мусор, который не всегда очищается стандартными средствами. Поэтому такая перезагрузка бывает полезна», — пояснил Ульянов.

Исследование Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и компания «Ситилинк», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что болезненная привязанность к одному и тому же устройству может быть причиной отказа от ремонта поврежденного девайса. Россияне объясняют постоянное использование гаджета напряженным темпом жизни (25%), страхом пропустить что-то важное (22%) и потребностью быть в курсе всех новостей (20%).