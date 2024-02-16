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Аналитик оценил, стоит ли иногда полностью выключать смартфон

Современные смартфоны рассчитаны на непрерывную работу, поэтому они не требуют периодического полного выключения. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Аналитик рассказал, стоит ли иногда полностью выключать смартфон
© Газета.Ru

При этом эксперт уточнил, что в некоторых случаях выключать или перезагружать устройство может быть полезно.

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«Если у вас остались последние проценты заряда, то теоретически имеет смысл выключить телефон, чтобы снизить потребление и сохранить остатки батареи. Также можно периодически использовать перезагрузку устройства, если оно начинает подтормаживать. Иногда в оперативной памяти накапливается мусор, который не всегда очищается стандартными средствами. Поэтому такая перезагрузка бывает полезна», — пояснил Ульянов.

Исследование Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и компания «Ситилинк», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что болезненная привязанность к одному и тому же устройству может быть причиной отказа от ремонта поврежденного девайса. Россияне объясняют постоянное использование гаджета напряженным темпом жизни (25%), страхом пропустить что-то важное (22%) и потребностью быть в курсе всех новостей (20%).

Наука и техника
Владимир Ульянов
Группа Ренессанс Страхование
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