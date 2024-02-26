Генеалогия человека: какими были древние предки людей

Генеалогия древнего человека — сложная тема для науки. Эволюционная траектория, которая раньше представлялась прямой линией, в реальности оказалась куда более запутанной. Портал livescience.com рассказал о самых примечательных предках современного человека.

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Homo habilis

Homo habilis получил имя «человек умелый» в 1964 из-за каменных инструментов, найденных с останками. Он процветал в восточной и южной частях Африки от 2,4 до 1.4 млн лет назад. Человек умелый обладал чуть большим мозгом, чем более древние предки людей. Он имел обезьяноподобное лицо и рост примерно 1,2 метра. Диета человека умелого была довольно разнообразной. Hobo habilis долгое время считался самым ранним представителем рода наших предков, но эволюция научных техник поставила эту гипотезу под вопрос.

Homo erectus

Homo erectus, или человек прямоходящий, был невероятно успешным видом, появившимся как минимум два миллиона лет назад. Он выживал до 110 000 лет до нашей эры. Homo erectus был самым ранним представителем рода, получившим человекоподобные пропорции тела при росте до 1,8 метра и среднем весе 68 килограмм. Человек прямоходящий потреблял много калорий для обеспечения тела и большого мозга энергией. Он разработал специализированные инструменты, сообразил, как использовать огонь для приготовления мяса, и начал исследовать мир. Из Африки Homo erectus дошел аж до восточной Азии — после этого человек прямоходящий либо исчез, либо эволюционировал в другой вид.

Homo naledi

Человек наледи был найден в южноафриканской системе пещер в 2013 году. Он считается одним из самых таинственных предков человека: Homo naledi жил от 335 000 до 236 000 лет назад. Он передвигался на двух ногах, но также мог хорошо карабкаться по деревьям. При росте до 1,4 метра и среднем весе 40 кг Homo naledi был весьма компактным гоминином. Палеонтологи не нашли никаких намеков на каменные инструменты и другие проявления культуры, хотя некоторые специалисты полагают, что человек наледи хоронил мертвых сородичей и занимался наскальной живописью.

Homo heidelbergensis

Гейдельбергский человек был первым гоминином, поселившимся в прохладном климате — в том числе на территории современной Европы. Он жил от 700 000 до 200 000 лет назад и, скорее всего, был похож на своего предшественника. Homo heidelbergensis создавал ранние убежища, охотился на крупных животных и, возможно, ритуально хоронил мертвых. Анализ ДНК утверждает, что неандертальцы и современные люди произошли от одного предка, и пока все указывает на то, что им был гейдельбергский человек.

Homo neanderthalensis