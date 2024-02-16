Apple создала ИИ для превращения изображений в видео

Инженеры корпорации Apple создали модель искусственного интеллекта (ИИ) для генерации видео на основе изображений. Информация об этом опубликована на сервере препринтов arXiv.

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Инструмент под названием Keyframer позволяет создавать анимации или видео на основе двухмерных картинок. Пользователь должен загрузить изображение через интерфейс, а затем ввести запрос — объяснить нейросети, каким должно получиться видео.

Авторы изобретения — инженеры Тиффани Ценг, Жуйцзя Ченг и Джеффри Николса — заявили, что Keyframer предназначен для профессиональных дизайнеров. Однако пользователь может вводить запросы своими словами, не используя сложных терминов. Инструмент включает в себя несколько функций — например, изменения цвета. Сервис, превращающий изображения в видео, работает на разработанной в компании Apple модели.

Специалисты рассказали, что они протестировали Keyframer с участием 13 добровольцев.

«Они были приятно удивлены эффективностью системы по превращению инструкций на естественном языке в анимацию», — говорится в отчете.