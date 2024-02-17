Раскрыты дизайн и характеристики Xiaomi 14 Ultra

Флагманский камерофон Xiaomi 14 Ultra не будет обладать загнутым по краям экраном, на что указывают опубликованные порталом WinFuture рендеры устройства.

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Xiaomi 14 Ultra также не получит титановую рамку, как предполагалось ранее — вместо нее корпус будет оснащен алюминиевым каркасом. Также стало известно, что новый камерофон будет оснащен плоским AMOLED-экраном с диагональю 6,73 дюйма, разрешением 3200х1440 пикселей, частотой обновления 120 Герц и максимальной яркостью 3000 нит.

Камера на задней панели будет обладать четырьмя 50-мегапиксельными модулями. У основной установят датчик размером в один дюйм и объектив с переменной диафрагмой. Две дополнительные камеры будут предлагать 3,2- и 5-кратное оптическое приближение, а четвертая получит ультраширокоугольный объектив с диафрагмой f/1,8.

Другие особенности подразумевают наличие подэкранного сканера отпечатков пальцев, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также NFC-чип для бесконтактной оплаты. Кроме того, гаджет будет защищен от воды и пыли по стандарту IP68.