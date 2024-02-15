В РФ планируют запустить 737 низкоорбитальных спутников до 2030 года

В России планируют запустить 737 низкоорбитальных спутников до 2030 года
Россия планирует до 2030 года запустить 737 низкоорбитальных спутников, которые позволят повысить скорость интернет-соединения. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия-24".
"Самое главное - это минимальная задержка, самый низкий пинг (задержка интернет-соединения - прим. ТАСС) для того, чтобы пользователи фактически не замечали, входят они через спутниковый интернет или обычный. <...> Аппаратов будет много. 737 аппаратов планируется запустить до 2030 года, потом будет еще больше, мы надеемся", - сказал глава Минцифры.
Как отметил Шадаев, разработками в этом направлении занимаются госкорпорация "Роскосмос" и частная космическая компания "Бюро 1440". Министр уточнил, что в Роскосмосе сейчас в производстве две группировки, одна из них состоит из четырех аппаратов.