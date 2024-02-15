В РФ планируют запустить 737 низкоорбитальных спутников до 2030 года

"Самое главное - это минимальная задержка, самый низкий пинг (задержка интернет-соединения - прим. ТАСС) для того, чтобы пользователи фактически не замечали, входят они через спутниковый интернет или обычный. <...> Аппаратов будет много. 737 аппаратов планируется запустить до 2030 года, потом будет еще больше, мы надеемся", - сказал глава Минцифры.