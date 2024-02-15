SpaceX отправила к Луне частный модуль с курткой и скульптурами на борту

Лунный посадочный модуль IM-1 серии Nova-C американской компании Intuitive Machines успешно запустили в космос в среду, 14 февраля. Аппарат вывела на нужную траекторию ракета Falcon-9 американской аэрокосмической компании SpaceX бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщили на официальной странице SpaceX в социальной сети X (ранее — Twitter).

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IM-1 должен преодолеть дистанцию 370 тыс. километров. Если миссия пойдет согласно плану, модуль достигнет лунной орбиты 21 февраля и спустится на поверхность спутника 22 февраля.

В случае успеха IM-1 может стать первым в истории частным аппаратом, которому удалось благополучно сесть на Луну.

Intuitive Machines получила от NASA $118 млн за проведение серии экспериментов на Луне. Компания также привлекла своих клиентов, включая производителя спортивной одежды Columbia Sportswear. На борту IM-1 находится металлизированная ткань куртки Columbia, которая должна пройти в космосе тест теплоизоляционных свойств.