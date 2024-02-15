В России начнут активно размещать станции 5G с 2026 года

В крупных городах России с 2026 года начнут активно размещать базовые станции с диапазоном 5G. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Я очень надеюсь, что в 2025 году у нас будет серийное производство базовых станций 5G, а с 2026 года начнем активно ставить в мегаполисах», — сказал министр.

14 февраля стало известно, что российское правительство утвердило диапазон частот для связи 5G. В городах и густонаселенной местности на территории РФ планируют использовать диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, сообщали «Известия».

Гендиректор компании TelecomDaily Денис Кусков высказал мнение в разговоре с изданием, что государство всерьез намерено ввести 5G в эксплуатацию до конца текущего десятилетия. Он сделал такой вывод в связи с закреплением диапазона для работы сетей пятого поколения в документе, который является одним из ключевых для всей отрасли.