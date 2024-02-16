Реликтовые животные: виды, не изменившиеся за миллионы лет

Живые ископаемые или реликтовые организмы — это виды, которые практически не поменялись за миллионы лет и до сих пор напоминают своих древних предков. Портал livescience.com рассказал о самых необычных из них.

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Целакант

Глубоководная рыба, обитающая неподалеку от берегов Африки и Индонезии. Целаканты впервые появились в палеонтологической летописи 400 млн лет назад в девонском периоде. Ученые считали, что этот вид окончательно вымер еще 65 млн лет назад, однако в 1938 году живого целаканта обнаружили в водах Южной Африки. Из-за того, что эти рыбы обладают рядом плавников, напоминающих конечности, многие специалисты полагают, что целаканты могли сыграть роль в эволюции рыб в наземных животных.

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Мечехвост

Мечехвосты впервые появились 300 млн лет назад — они даже старше, чем многие не-пернатые динозавры. И за это время вид практически не изменился. Мечехвосты внешне напоминают доисторических крабов, но по факту ближе к паукам и скорпионам. Они обладают прочным экзоскелетом, 10 ногами для передвижения по дну океана и дополнительной парой конечностей для питания. Кровь мечехвостов содержит протеин на базе меди, который приобретает голубой цвет при контакте с кислородом. Она используется в медицинских исследованиях как составной компонент различных вакцин.

Акула-домовой

Редкий и довольно жуткий вид глубоководной рыбы. Акула-домовой появилась 125 млн лет назад; на сегодняшний день она обитает в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Благодаря нескольким необычным адаптациям эта акула стала весьма опасным хищником. Длинное рыло, полное электрорецепторов, и телескопическая челюсть позволяют ей охотиться на добычу в кромешной тьме.

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Наутилус

Один из старейших представителей «живых ископаемых» на планете. Морской моллюск наутилус почти не изменился за прошедшие 500 млн лет. Древний цефалопод обитает в западной части Тихого океана и в Индийском океане; он покоится в большой камере внутри своей твердой раковины и передвигается при помощи водяных струй.

Комодский варан

Древняя ядовитая рептилия, которая живет на Земле уже миллионы лет. Комодский варан обитает на группе островов Индонезии, хотя ученые выяснили, что похожие рептилии появились в Австралии где-то 100 млн лет назад. Варан является самой большой рептилией на планете: он может вырастать до трех метров в длину при весе 150 кг, пожирая до 80% своей массы в еде за один присест.

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Трубкозуб

Ночные млекопитающие, обитающие на территории Африки. По информации палеонтологов, трубкозубы появились более 50 млн лет назад. Будучи последним представителем древнего отряда трубкозубовых, они не слишком эволюционировали за это время. Название животного aardvark переводится с языка африкаанс как «земляная свинья», хотя на самом деле трубкозубы ближе к слонам.

Таракан

Наконец, тараканы — представители одного из древнейших отрядов насекомых, куда, помимо самих тараканов, также входят термиты. Палеонтологическая летопись предполагает, что тараканы появились более 300 млн лет назад. На сегодняшний день на планете существуют приблизительно 4 000 видов этих насекомых, и все они похожи на своих ископаемых предков.