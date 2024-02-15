Ученые выяснили, откуда прилетел сгоревший над Берлином внеземной объект

Внеземной объект, сгоревший 21 января в земной атмосфере и наблюдавшийся в небе над Берлином и Лейпцигом, оказался редкой разновидностью метеоритов, происхождение которых связывают с планетой Меркурий, пишет LIFE.ru. Уточняется, что к такому выводу исследователи пришли после изучения найденных обломков упавшего небесного тела.

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Как пишет издание, объект, наблюдавшийся над Восточной Германией, является разновидностью метеоритов под названием «обриты». Известно о порядка 80 подобных камнях. Они имеют явно магматическую природу, содержат очень мало кислорода и железа, представляя собой, как правило силикаты магния. Планетологи предположили, что эти метеориты могут быть родом с Меркурия, состав поверхности которого весьма похож на состав обритов.

Ученые выдвинули гипотезу, что Меркурий когда-то пережил столкновение с крупным небесным телом, в результате чего осколки породы с планеты разлетелись по космосу, отмечает издание. Часть из них со временем попала в Главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером, откуда они изредка прилетают и на Землю.

Если эта гипотеза подтвердится информацией с зонда BepiColombo, который в конце 2025 года должен выйти на околомеркурианскую орбиту, то окажется, что в распоряжении ученых имеются «готовые» образцы грунта с Меркурия.