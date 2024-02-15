Ученые ведут исследование экстремального обесцвечивания кораллов

За последние десять лет эксперты в области морской биологии полагались на систему предупреждений NOAA для оценки уровня стресса от морского тепла на кораллы и опасности их отбеливания. Вершина этой шкалы, известная как Уровень тревоги 2 по отбеливанию, долгое время указывала на значительные угрозы для кораллов, пишет Центральная Служба Новостей.

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Недавно вдоль 600-километрового рифа во Флориде температура воды достигла беспрецедентных показателей, в некоторых районах превысив 100 градусов по Фаренгейту, что привело к широкомасштабному отбеливанию рифов. Это событие побудило NOAA ввести три новых уровня предупреждения для лучшего отражения влияния теплового стресса на кораллы, по словам Дерека Манцелло, эколога и лидера программы по мониторингу коралловых рифов в NOAA. Он отметил, что, хотя ожидались отбеливающие события из-за глобального потепления, масштаб и скорость наступления катастрофы стали неожиданностью.

Новая шкала тревоги создана для более глубокого понимания реакции кораллов на экстремальные температуры. Кораллы, подвергающиеся стрессу, теряют свои водоросли, что делает их бледными и увеличивает уязвимость к смерти. Наивысший уровень тревоги, Уровень 5, указывает на критическую смертность, где более 80% кораллов в зоне страдают от смертельного воздействия высоких температур. Манцелло сравнивает эту стадию с ураганом пятой категории, предсказывая значительные и долговременные последствия для коралловых рифов.

В обновленной системе предупреждений NOAA, Уровень 3 тревоги по отбеливанию теперь указывает на угрозу смерти для отдельных видов кораллов, а Уровень 4 предупреждает о серьезной угрозе смертности, затрагивающей более 50% популяции. Прежде Флорида и Карибский бассейн были на Уровне 2 более трех месяцев прошлым летом, но с новой системой, районы как Кис Ки достигали бы Уровней 4 и 5, указывая на критическую ситуацию. Это дает менеджерам по кораллам более точный инструмент для прогнозирования воздействия повышенных температур.

Нововведения также служат предупреждением о будущих водных условиях, вводя более высокие пороги для недель нагрева, которые отслеживают периоды, когда температура воды превышает средний летний максимум на 1 градус Цельсия и выше. Отбеливание начинается после четырех таких недель, а смертность кораллов - после восьми, превосходя пределы старой системы и заполняя оставшиеся пробелы в оценке.