Microsoft и OpenAI включили Россию в список угроз для безопасности США
Microsoft заявила, что противники США – в основном Иран и Северная Корея и в меньшей степени Россия и Китай – начинают использовать генерирующий искусственный интеллект для проведения или организации наступательных киберопераций.
В своем блоге компания разместила материал об "игре на опережение" в отношении киберугроз, исходящих от правительств иных государств.
Технологический гигант и бизнес-партнер OpenAI заявили, что они совместно обнаружили и пресекли использование злоумышленниками своих технологий искусственного интеллекта, заблокировав их учетные записи.
В своем блоге Microsoft заявила, что использованные методы находятся на «ранней стадии» и не являются «особенно новыми или уникальными», но было важно разоблачить их публично, поскольку противники США используют модели большого языка, чтобы расширить свои возможности взлома сетей и воздействия на массы.