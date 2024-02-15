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Microsoft и OpenAI включили Россию в список угроз для безопасности США

Microsoft заявила, что противники США – в основном Иран и Северная Корея и в меньшей степени Россия и Китай – начинают использовать генерирующий искусственный интеллект для проведения или организации наступательных киберопераций.

Microsoft и OpenAI включили Россию в список угроз для безопасности США
© globallookpress.com

В своем блоге компания разместила материал об "игре на опережение" в отношении киберугроз, исходящих от правительств иных государств.

Технологический гигант и бизнес-партнер OpenAI заявили, что они совместно обнаружили и пресекли использование злоумышленниками своих технологий искусственного интеллекта, заблокировав их учетные записи.

В своем блоге Microsoft заявила, что использованные методы находятся на «ранней стадии» и не являются «особенно новыми или уникальными», но было важно разоблачить их публично, поскольку противники США используют модели большого языка, чтобы расширить свои возможности взлома сетей и воздействия на массы.

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