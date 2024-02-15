Microsoft и OpenAI включили Россию в список угроз для безопасности США

Microsoft заявила, что противники США – в основном Иран и Северная Корея и в меньшей степени Россия и Китай – начинают использовать генерирующий искусственный интеллект для проведения или организации наступательных киберопераций.

В своем блоге компания разместила материал об "игре на опережение" в отношении киберугроз, исходящих от правительств иных государств.

Технологический гигант и бизнес-партнер OpenAI заявили, что они совместно обнаружили и пресекли использование злоумышленниками своих технологий искусственного интеллекта, заблокировав их учетные записи.