Браузер DuckDuckGo получил защищенную функцию синхронизации

Разработчики браузера DuckDuckGo добавили функцию синхронизации и резервного копирования, защищённую сквозным шифрованием (E2EE). Таким образом, на нескольких девайсах можно пользоваться синхронизированными закладками, паролями и настройками защиты электронной почты.

Новая функциональность Sync & Backup интересна тем, что не требует наличия аккаунта. Защита E2EE гарантирует, что даже сам DuckDuckGo не получит доступа к передаваемым данным.

Опробовать нововведение могут пользователи новой версии браузера в системах Windows, macOS, iOS и Android. На сегодняшний день синхронизация доступна только для этих ОС.

Разработчики DuckDuckGo отметили, что основной проблемой при переходе пользователей с Chrome и других веб-обозревателей являются перенос и хранение паролей, закладок и других данных таким образом, чтобы не раскрывать их провайдеру.

Именно поэтому в Sync & Backup сделан упор на конфиденциальность при «миграции» с другого софта. Новая система DuckDuckGo использует локальное шифрование для хранения важных сведений, а при передаче задействуется сквозное шифрование (ключ также хранится локально).