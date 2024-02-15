Браузер DuckDuckGo получил защищенную функцию синхронизации

Браузер DuckDuckGo получил защищённую E2EE функцию синхронизации
Разработчики браузера DuckDuckGo добавили функцию синхронизации и резервного копирования, защищённую сквозным шифрованием (E2EE). Таким образом, на нескольких девайсах можно пользоваться синхронизированными закладками, паролями и настройками защиты электронной почты.
Новая функциональность Sync & Backup интересна тем, что не требует наличия аккаунта. Защита E2EE гарантирует, что даже сам DuckDuckGo не получит доступа к передаваемым данным.
Опробовать нововведение могут пользователи новой версии браузера в системах Windows, macOS, iOS и Android. На сегодняшний день синхронизация доступна только для этих ОС.
Разработчики DuckDuckGo отметили, что основной проблемой при переходе пользователей с Chrome и других веб-обозревателей являются перенос и хранение паролей, закладок и других данных таким образом, чтобы не раскрывать их провайдеру.
Именно поэтому в Sync & Backup сделан упор на конфиденциальность при «миграции» с другого софта. Новая система DuckDuckGo использует локальное шифрование для хранения важных сведений, а при передаче задействуется сквозное шифрование (ключ также хранится локально).
«Наш встроенный менеджер паролей хранит и защищает ваши учётные данные локально. В результате никто не сможет получить доступ к вашим паролям, даже мы», — пишут девелоперы.
Мошенники используют сохраненные голосовые в мессенджерах