«Нейронный протез» для вызова воспоминаний испытали на людях

Ученые из медицинской школы Университета Уэйк Форест и Университета Южной Калифорнии (США) провели первое успешное тестирование «нейронного протеза». Он позволяет восстанавливать определенные воспоминания.

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В соответствующем исследовании приняли участие 14 человек. В разные части их мозга имплантировали электроды, что позволяло отслеживать активность клеток.

Ученые проанализировали, какие процессы связаны с обработкой информации и формированием воспоминаний в гиппокампе (отделе мозга). Когда человек пытается что-то вспомнить, группы клеток объединяются в нейронные «ансамбли», и их активность приводит к воспроизведению нужных данных.

Команда создали «модель декодирования памяти». Она позволила понять, какая нейронная активность задействована в хранении различных фрагментов конкретной информации, и какие клетки следует активировать для восстановления того или иного воспоминания.

В процессе экспериментов к пациентам применили нейростимуляцию. Результаты показали, что это воздействие позволило улучшить память в среднем на 22%. У тех, кто уже имел когнитивные нарушения, эффективность памяти возрастала на 40%.

Ученые выразили надежду, что в будущем такая технология позволит улучшить память людям после травм, инсультов или с болезнью Альцгеймера, сообщает Frontiers in Computational Neuroscience.