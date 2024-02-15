Стала известна стоимость Nothing Phone 2(a)

Бренд Nothing лишь готовится к анонсу своего нового смартфона — Nothing Phone (2a). Но цена устройства уже стала известной благодаря информации, опубликованной на ресурсе Dealabs.

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Согласно предварительным данным, Nothing Phone (2a) будет представлен в двух версиях по объему памяти. Базовая модель будет оснащена 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а максимальная конфигурация предложит 12/256 ГБ.

Цены на устройство составят €349 и €399 соответственно. Покупатели смогут выбирать между двумя классическими цветами корпуса: черным и белым.

Хотя официальная презентация запланирована на 5 марта, уже существуют утечки о характеристиках устройства.