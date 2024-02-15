В России стартовали продажи хитового смартфона Xiaomi

В розничной сети МТС открылись продажи нового смартфона Xiaomi из бюджетной серии Redmi Note 13. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании. В серию вошли три устройства: Redmi Note 13 Pro+, 13 Pro и 13.

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Redmi Note 13 Pro+ предлагается в цветах «Черный», «Белый» и «Лиловый», в двух версиях объема памяти. Цена версии 8+256 ГБ составила 50 тыс. руб., стоимость модели 12+512 ГБ — 55 тыс. руб.

Redmi Note 13 Pro поставляется в «Черном», «Сиреневом» и «Зеленом» цветах, в трех конфигурациях памяти. Модель с 8+128 ГБ продается по цене 32 тыс. руб., а версия 8+256 ГБ обойдется покупателям в 35 тыс. руб., цена версии 12+512 ГБ составляет 39 тыс. руб.

Наконец, базовый Redmi Note 13 доступен в цветах «Черный», Зеленый и «Голубой» и тоже в трех версиях объема памяти. Цена конфигурации 6+128 ГБ составила 23 тыс. руб., модель 8+128 ГБ предлагается по цене 25 тыс. руб., а стоимость версии 8+256 ГБ составляет 28 тыс. руб.