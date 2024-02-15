Google будет фиксировать вредные выбросы из космоса

Google выведет на околоземную орбиту спутник для мониторинга вредных выбросов. Об этом сообщается в официальном блоге американской корпорации.

Работы ведутся в сотрудничестве с экологической организацией «Фонд защиты окружающей среды» (EDF). Для фиксации утечек метана специалисты компании вместе с учеными Гарварда и Смитсоновского института разработали алгоритмы на базе Google Cloud. Искусственный интеллект позволит автоматически идентифицировать из космоса объекты нефтегазовой инфраструктуры: трубопроводы и резервуары. Технология поможет выявить, на каких узлах выбросы парникового газа происходят чаще всего.

Запуск спутника назначен на март 2024 года. В космос его доставит ракета SpaceX Falcon 9. Система будет измерять уровень метана в крупнейших нефтегазовых регионах мира 15 раз в день. Результаты мониторинга разместят в открытом доступе.