Найдено загадочно пропавшее 84 года назад судно

Судно Arlington, затонувшее вместе с капитаном, обнаружили спустя 84 года после крушения. Об этом со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер пишет Daily Mail.

По данным Исторического общества, корабль времен Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее к северу от полуострова Кивино в Мичигане на глубине около 200 метров.

Кораблекрушение произошло в мае 1940 году. Из-за плохой погоды и сильного тумана судно столкнулось с кораблем Collingwood. В результате обрушившегося шторма в Arlington стала скапливаться вода, однако капитан Фредерик Берк не позволил своему помощнику изменить курс.

В итоге судно Arlington начало тонуть. Членам экипажа удалось спастись, перебравшись на Collingwood, однако капитан предпочел затонуть вместе с кораблем и то, почему он принял такое решение, до сих пор остается загадкой.

«Почему он затонул вместе со своим кораблем, несмотря на то, что легко мог бы спастись, как и члены его команды? (…) Никто никогда не узнает ответа», - отмечается в сообщении Исторического общества.