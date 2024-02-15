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Найдено загадочно пропавшее 84 года назад судно

Судно Arlington, затонувшее вместе с капитаном, обнаружили спустя 84 года после крушения. Об этом со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер пишет Daily Mail.

Найдено загадочно пропавшее 84 года назад судно
© globallookpress.com

По данным Исторического общества, корабль времен Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее к северу от полуострова Кивино в Мичигане на глубине около 200 метров.

Кораблекрушение произошло в мае 1940 году. Из-за плохой погоды и сильного тумана судно столкнулось с кораблем Collingwood. В результате обрушившегося шторма в Arlington стала скапливаться вода, однако капитан Фредерик Берк не позволил своему помощнику изменить курс.

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В итоге судно Arlington начало тонуть. Членам экипажа удалось спастись, перебравшись на Collingwood, однако капитан предпочел затонуть вместе с кораблем и то, почему он принял такое решение, до сих пор остается загадкой.

«Почему он затонул вместе со своим кораблем, несмотря на то, что легко мог бы спастись, как и члены его команды? (…) Никто никогда не узнает ответа», - отмечается в сообщении Исторического общества.

Ранее исследователи нашли среди обломков «Титаника» на дне Атлантического океана ожерелье из зуба мегалодона, которое никто не видел с момента крушения судна 15 апреля 1912 года.

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