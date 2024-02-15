Nokia представит собственный ИИ на выставке MWC 2024

Новый ИИ-инструмент от Nokia, названный MX Workmate, будет представлен на грядущей выставке MWC 2024 в Барселоне.

Технология предназначена для обеспечения информацией рабочих в промышленности, предлагая предупреждения о неисправностях оборудования на основе реальных данных и рекомендации по увеличению производства на заводах.

MX Workmate будет использовать крупные модели языка искусственного интеллекта для создания персонализированных текстов, дополняя существующие коммуникационные технологии компании Nokia для промышленных клиентов.

Отметим, что Nokia уже предоставляет технологии 4G и 5G, которые обеспечивают внутреннюю связь или помогают промышленным компаниям подключать данные сенсоров оборудования.