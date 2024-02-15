Названы самые ненадежные HDD

Свежий отчет о надежности жестких дисков вышел из-под пера специалистов компании Backblaze. Они подвели итоги трехлетнего анализа отказоустойчивости HDD за 2023 год.

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В рамках исследования были рассмотрены 35 различных моделей жестких дисков, общее число которых превысило 250 000 устройств.

Данные были представлены в виде таблицы, где можно найти информацию о количестве дисков, времени работы и числе отказов. Замечательно, что даже специализирующаяся на резервном копировании данных компания продолжает использовать HDD, которым уже более 8 лет.

Особое внимание уделено показателю AFR (среднегодовая частота отказов), который является индикатором надежности HDD. Исходя из данных, жесткие диски становятся все менее надежными.

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Наиболее часто выходили из строя модели Seagate емкостью 14 ТБ, в то время как реже всего отказывали HDD от Western Digital на 16 ТБ.

Анализ графика AFR за период с 2021 по 2023 год показал, что с течением времени наиболее часто отказывают жесткие диски объемом 10 ТБ, а реже всего — на 6 ТБ.