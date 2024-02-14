Появились характеристики смартфона от автопроизводителя Polestar

Новая утечка раскрыла характеристики первого смартфона Polestar, который автопроизводитель разрабатывает совместно c Meizu. Об этом сообщает издание GizmoChina. Бренд Polestar, как и Meizu, принадлежит китайскому концерну Geely.

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Автором утечки выступил портал GSMChina. Специалисты проанализировали базу данных IMEI и выяснили, что смартфон Polestar имеет номер модели M392S, а также обладает почти теми же характеристиками, что и Meizu 20 Infinity. Новинка оснащена мощным процессором Snapdragon 8 Gen2 и обещает предоставить некие «функции премиум-класса».

Как пишет GizmoChina, сотрудничество между Polestar и Meizu выходит за рамки разработки обычных смартфонов. Судя по всему, материнская фирма Geely, планирует создать комплексную экосистему, очень похожую на HyperOS у Xiaomi и HarmonyOS у Huawei. Geely не просто фокусируется на производстве электромобилей, но и активно развивает технологический сектор.