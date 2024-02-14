Найдена рыцарская перчатка XIV века
Археологи обнаружили в Швейцарии прекрасно сохранившуюся рыцарскую перчатку XIV века. Она состоит из железных пластин, которые накладывались друг на друга и напоминали рыбью чешую, сообщает администрация кантона Цюрих.
Перчатка была обнаружена в подвале поселения у замка Кибург, расположенного в 18 километрах от Цюриха. Перчатка состоит из отдельных железных пластин, которые накладывались друг на друга, как рыбья чешуя, и соединялись заклепками. Каждая деталь была прикреплена к кожаной или тканевой внутренней части перчатки.Эта перчатка — одна из самых древних подобных находок на территории Швейцарии.
«На данный момент во время археологических раскопок в Швейцарии было найдено только пять других перчаток этого периода, но ни одна из них не сохранилась так хорошо и не демонстрирует столько деталей дизайна и украшения, как перчатка Кибурга», — сообщили исследователи.
Кому перчатка принадлежала — неизвестно.Вместе с перчаткой археологи нашли еще 50 металлических артефактов: молоток, щипцы, пинцеты, ножи, плоскогубцы, ключи и фрагменты второй перчатки.