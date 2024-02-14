Найдена рыцарская перчатка XIV века

«На данный момент во время археологических раскопок в Швейцарии было найдено только пять других перчаток этого периода, но ни одна из них не сохранилась так хорошо и не демонстрирует столько деталей дизайна и украшения, как перчатка Кибурга», — сообщили исследователи.